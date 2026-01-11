Wine&Siena conto alla rovescia Anteprima con ’Assaggi di vino’

Wine&Siena 2026 si avvicina: l’evento, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio presso il Santa Maria della Scala. La manifestazione offre un’anteprima con ‘Assaggi di vino’, mettendo in mostra alcune delle eccellenze enogastronomiche più rappresentative della Toscana e di tutta Italia. Un’occasione per scoprire e apprezzare i vini di qualità in un contesto culturale e storico unico.

Il calendario del vino nel primo scorcio del 2026 parla soprattutto senese e toscano. Si parte con l’undicesima edizione di Wine&Siena in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio negli spazi del Santa Maria della Scala con alcuni dei migliori interpreti enogastronomici italiani. Nell’attesa arrivano due appuntamenti della terza edizione di "Assaggi di Vino": il primo, "A ciascun vino il suo calice", si terrà mercoledì 14 alle 18.30 al Caffè 19zero3 in piazza del Mercato, con protagonisti Marco Mezzetti, della Cristallerie Mezzetti di Colle val d’Elsa, e i vini di Casa alle Vacche, azienda di San Gimignano che fa Vernaccia Docg. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wine&Siena, conto alla rovescia. Anteprima con ’Assaggi di vino’ Leggi anche: Wine&Siena 2026: "Appuntamento centrale per tutto il territorio" Leggi anche: Fiera di San Martino, con l'avvio degli allestimenti è conto alla rovescia: partono le modifiche alla viabilità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Wine&Siena, conto alla rovescia. Anteprima con ’Assaggi di vino’ - Si parte con l’undicesima edizione di Wine&Siena in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio negli spazi del Santa ... lanazione.it

Tornano a Siena gli AsSaggi di Vino: due appuntamenti tra degustazioni, calici e scienza in attesa di Wine&Siena. Un viaggio nel vino tra territorio e conoscenza. #AssaggiDiVino #Siena #WineSiena #Degustazioni #CulturaDelVino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.