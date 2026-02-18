Le autorità hanno scoperto un giro di diplomi falsi a Crispano e Caivano, nel Napoletano, legato a un traffico di certificati a partire da 10.000 euro. Le indagini hanno portato alla sospensione di 18 persone, tra docenti e personale di un istituto paritario e di un centro di formazione, coinvolti nella creazione di diplomi contraffatti di ragioneria e informatica. I carabinieri hanno eseguito le notifiche emesse dal gip di Napoli Nord, confermando la portata dell'affare illecito. La scoperta ha coinvolto anche studenti minorenni.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche 10mila euro per un titolo di studi in ragioneria e informatica: sono accusati di aver realizzato un vero e proprio diplomificio, le 18 persone, tra docenti e gli addetti di un istituto scolastico paritario e di un centro di formazione di Crispano e Caivano, nel Napoletano, a cui i carabinieri hanno notificato altrettante sospensioni dal lavoro, emesse dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura. Complessivamente gli indagati sono 31. E tra coloro che hanno segnalato situazioni illegali, consentendo l’avvio delle indagini, figura anche la preside dell’istituto superiore Morano di Caivano Eugenia Carfora, nota per aver ispirato la fiction di Rai 1 interpretata, tra gli altri da Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diplomi falsi a minori anche per 10mila euro, sospesi prof nel Napoletano

