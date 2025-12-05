Blitz antimafia a Roma | 14 persone arrestate colpo al ‘clan Senese’

Maxi blitz di Dda e Carabinieri contro la criminalità organizzata, a Roma. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale, dalle prime luci dell’alba, hanno eseguito a un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere per quattordici persone. Gravi indizi di reato, aggravati dal metodo mafioso. Le persone sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le dell’associazione di tipo mafioso nota come “clan Senese”, tentato sequestro attività di persona aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

