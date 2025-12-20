Maxi blitz antidroga con 384 arresti

Nelle prime ore di oggi, la polizia ha messo in atto un'importante operazione a livello nazionale, finalizzata a contrastare attività illecite legate alla criminalità organizzata. L'azione ha portato all'arresto di 384 persone e alla denuncia di 655 altre, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza pubblica. Max Blitz antidroga con 384 arresti.

12.45 Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati 1.400 Kg di droga. Indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche.E anche 300 mila euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività di spaccio. Individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche,indagini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

