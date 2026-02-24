chi sono blind el ma e soniko cantanti in gara tra le nuove proposte di sanremo 2026

Blind, El Ma e Soniko sono arrivati tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 dopo aver inviato le loro canzoni. Blind, 22 anni, ha già pubblicato diversi brani sui social, mentre El Ma, 19 anni, si è fatto conoscere grazie a un talento scoperto sui palchi locali. Soniko, 20 anni, ha partecipato a vari contest musicali prima di ottenere il biglietto per la kermesse. I tre si preparano ora a esibirsi davanti alla giuria e al pubblico.

. Nomi, età, canzoni, anni, carriera. ? Tra le voci più originali della categoria Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, spicca il trio composto da Blind, El Ma e Soniko, in gara con il singolo Nei miei DM. Questo progetto musicale collettivo è nato dal desiderio di fondere stili e personalità diverse in un’unica proposta, capace di raccontare con energia e modernità il linguaggio amoroso della generazione dei social network. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026: alla scoperta del trio Blind, El Ma e Soniko in gara tra le Nuove ProposteIl trio Blind, El Ma e Soniko ha deciso di partecipare al 76° Festival di Sanremo, portando il loro singolo Nei miei DM, già in radio e online.

Chi sono Blind, El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso.

Chi sono i 30 cantanti di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026: alla scoperta del trio Blind, El Ma e Soniko in gara tra le Nuove Proposte; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Blind, El Ma & Soniko, la Gen Z che accende Sanremo; Chi sono Blind, El Ma & Soniko, Nei miei DM un mix di pop, rap ed elettronica.

Blind, El Ma & Soniko: chi sono e il loro brano Nei miei DM a Sanremo 2026Il Festival di Sanremo 2026 accoglie tre giovani artisti che stanno rivoluzionando la scena musicale italiana: Blind, El Ma e Soniko. Con il loro brano Nei miei DM, il trio unisce pop, rap ed elettr ... spettegolando.it

Sanremo Giovani 2026: Blind, El Ma & Soniko, chi sono i tre artisti emergentiBlind (Franco Rujan, 26 anni) racconta di aver superato momenti difficili grazie alla musica e invita i giovani a credere in un obiettivo: « Vengo dalla strada, ho fatto cose che non bisogna fare e la ... notizie.it

Tra le Nuove Proposte di #Sanremo2026, con il brano ‘Mattone’, c’è anche la cantautrice romana, Angelica Bove(@angelicaboveofficial). L’artista è intervenuta ai microfoni di #TeleAmbiente: “Sanremo per fortuna ancora vive, se Sanremo non arriva, il perc - facebook.com facebook

#Sanremo2026, al via la gara delle #NuoveProposte. Ecco gli abbinamenti delle sfide, chi sono i 4 artisti in gara e come funziona il regolamento. #Sanremo x.com