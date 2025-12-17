Chi sono Blind El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso. Con un mix di produzione elettronica, scrittura pop e energia urban, il loro trio rappresenta una nuova speranza musicale in vista della prossima edizione del Festival.

Tre percorsi diversi che si incrociano in un progetto comune. Blind, El Ma & Soniko arrivano al Festival di Sanremo 2026 come trio, mettendo insieme produzione elettronica, scrittura pop e attitudine urban. Un incontro tra linguaggi e generazioni che prende forma in Nei miei DM, il brano con cui salgono sul palco delle Nuove Proposte. Chi sono Blind, El Ma & Soniko. Il progetto prende forma nel 2025 dall’incontro tra tre percorsi diversi, cresciuti in contesti e linguaggi differenti. Soniko è un DJ e producer classe 2001 che lavora da anni tra scrittura e produzione elettronica pop. Attivo dal 2018, alterna uscite discografiche, come Sweet Talking, ed esperienze dal vivo, che negli ultimi anni lo hanno portato anche sui palchi delle piazze italiane come il Summer Tour di Radio 105. 🔗 Leggi su Dilei.it

