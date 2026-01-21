Il mondo che conoscevamo sta attraversando profondi cambiamenti. Guardando al passato, si possono notare i punti di riferimento che hanno guidato la nostra visione sono stati messi in discussione e, in alcuni casi, distrutti. Questa trasformazione non deriva da un naturale declino, ma da azioni esterne che hanno minato le fondamenta su cui si basava la nostra percezione di stabilità e progresso.

In procinto di doppiare il capo degli ottant’anni, se mi volgo all’indietro scopro che tutti i capisaldi su cui si reggeva la visione del mondo in cui ero cresciuto sono crollati; non per consunzione interna, bensì perché qualcuno li ha minati e poi fatti esplodere. Per decenni il principio democratico – non meno che nei due secoli precedenti – appariva fuori discussione. Al massimo si fingeva di criticarlo buttandola sul paradossale; ripetendo la battuta di Churchill: “La democrazia è la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre”. Un principio di fede che era blasfemia discutere. Eppure dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso il venerando “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” è stato gettato nel cestino della spazzatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come il mondo che conoscevamo sta cambiando male

