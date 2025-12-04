Congresso Nazionale SIdR-SIPO Genetica preimpianto e selezione embrionaria | la rivoluzione silenziosa che sta cambiando la PMA

La genetica preimpianto e la nuova generazione di strumenti di selezione embrionaria rappresentano oggi la frontiera più dinamica e influente della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questi temi sono stati al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), organizzato a Roma, presso la sede dell'Università Medica Internazionale UniCamillus, insieme alla Società Italiana Policistosi Ovarica (SIPO). “La genetica preimpianto – ha osservato il Professor Ermanno Greco, Presidente della S.I.d.R. – è capace di incidere in modo significativo sui tassi di gravidanza, sulla personalizzazione dei trattamenti e sulla sicurezza riproduttiva, mentre con i moderni strumenti di selezione embrionaria, da trasferire nell'utero materno, è possibile migliorare in maniera significativa il successo delle tecniche di fecondazione in vitro, soprattutto quando la donna ha più di 35 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO. Genetica preimpianto e selezione embrionaria: la rivoluzione silenziosa che sta cambiando la PMA

Leggi anche questi approfondimenti

*Esculapio Congresso Nazionale SIEMS 2025* Grande partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana Emergenza Sanitaria a Palazzo Lombardia di Milano! ? Durante le due intense giornate di convegno, sono stati affrontati temi cruciali che Vai su Facebook

Si è concluso oggi a Firenze il Congresso nazionale “Educazione e Creazione di Valore nell’Era Digitale: Competenze per un umanesimo trasformativo” a cura di CKBG (Collaborative Knowledge Building Group) e INDIRE. Vai su X

Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO. Genetica preimpianto e selezione embrionaria: la rivoluzione silenziosa che sta cambiando la PMA - La genetica preimpianto e la nuova generazione di strumenti di selezione embrionaria rappresentano oggi la frontiera più dinamica e influente ... Si legge su iltempo.it

PMA e genetica preimpianto, al via Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO - Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 si terrà a Roma, presso la sede dell’Università Medica Internazionale UniCamillus, in Via di Sant’Alessandro 30, il Congresso Nazionale della Società Italiana della ... Lo riporta meridiananotizie.it

Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO all'UniCamillus di Roma - La maggioranza degli italiani riconosce l'infertilità come un problema reale e trasversale, che incide nella vita ... Si legge su quotidiano.net

Congresso nazionale S.I.d.R. - SIPO. Indagine Piepoli: infertilità fenomeno diffuso ma trattamenti poco conosciuti, cresce interesse per PMA - La maggior parte degli italiani (69%) pensa che la difficoltà ad avere figli, oggi, sia un problema piuttosto esteso, che coinvolge sia uomini che donne (86%). Da affaritaliani.it

Congresso nazionale S.I.d.R.-Sipo. Indagine Piepoli: «Infertilità è un fenomeno diffuso, ma i trattamenti sono poco conosciuti. Cresce l'interesse per il Pma» - La maggioranza degli italiani riconosce l’infertilità come un problema reale e trasversale, che coinvolge entrambi i sessi e tocca le dimensioni economiche, sociali, mediche ed emotive. Si legge su ilmessaggero.it

Sidr: infertilità in crescita, ma solo uno su quattro conosce le terapie - L'infertilità, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità una patologia e come l'assenza di concepimento dopo 12- Riporta milanofinanza.it