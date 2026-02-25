bimbo con cuore bruciato ispettori del ministero in ospedale a bolzano per acquisire documenti su espianto e trasporto organo

Sono arrivati oggi al San Maurizio di Bolzano gli indagati del Ministero della Salute che dovranno valutare l'accaduto prelevando il materiale necessario e identificando i medici coinvolti. Ieri era arrivato al nosocomio il Nas di Trento Gli ispettori del Ministero della Salute sono arrivati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

