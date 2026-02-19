Bimbo col cuore bruciato s' indaga su mancata idoneità del kit medico e sul ghiaccio secco sanitari non formati per trasporto organo
La Procura di Napoli e quella di Bolzano hanno aperto inchieste distinte per fare luce sulla dinamica dei fatti e la responsabilità di quanto accaduto. A Napoli iscritti nella lista indagati 6 persone per lesioni colpose gravissime; in Trentino s'indaga per responsabilità colposa per morte o lesioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell’intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organiLa Procura di Napoli sta esaminando i tempi dell’intervento al bambino al Monaldi e il tipo di scatola impiegata per trasportare il cuore.
Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare per un bimbo di 2 anni: «È arrivato bruciato». Caccia ai responsabiliQuesta mattina si sono aperte nuove polemiche sulla vicenda del trapianto di cuore a un bambino di due anni.
Bimbo col cuore bruciato, il Comitato degli esperti si oppone al nuovo trapianto: Condizioni non compatibiliBrutte notizie dall'ospedale Monaldi di Napoli, il Comitato degli esperti ha dato parere negativo al nuovo trapianto per il bimbo col cuore bruciato ... virgilio.it
Bimbo col cuore bruciato, cosa succede ora: si va verso l’interruzione delle terapieLa vicenda del bambino sottoposto a trapianto di cuore presso l'ospedale di Napoli rappresenta uno dei casi clinici e bioetici più complessi e dolorosi degli ... thesocialpost.it
Bimbo col cuore bruciato, il dramma in famiglia. “Perché mio marito non si fa vedere” facebook