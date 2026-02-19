La Procura di Napoli e quella di Bolzano hanno aperto inchieste distinte per fare luce sulla dinamica dei fatti e la responsabilità di quanto accaduto. A Napoli iscritti nella lista indagati 6 persone per lesioni colpose gravissime; in Trentino s'indaga per responsabilità colposa per morte o lesioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimbo col cuore "bruciato", s'indaga su mancata idoneità del kit medico e sul ghiaccio secco, "sanitari non formati per trasporto organo"

Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell’intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organiLa Procura di Napoli sta esaminando i tempi dell’intervento al bambino al Monaldi e il tipo di scatola impiegata per trasportare il cuore.

Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare per un bimbo di 2 anni: «È arrivato bruciato». Caccia ai responsabiliQuesta mattina si sono aperte nuove polemiche sulla vicenda del trapianto di cuore a un bambino di due anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.