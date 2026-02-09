Studenti del Cnos-Fap e di Aeca in prima linea | giovani premiati per il loro ruolo attivo nel torneo di wheelchair rugby

Gli studenti di Cnos-Fap e Aeca di Forlì si sono distinti nel torneo di wheelchair rugby al Palazzetto dello Sport. Sono stati premiati per il loro impegno e il ruolo attivo durante la competizione, che ha coinvolto tanti giovani della città. La partita si è trasformata in un'occasione per mettere in risalto la loro partecipazione e passione.

Gli studenti del Cnos-Fap e di Aeca di Forlì sono stati tra i protagonisti del torneo di wheelchair rugby organizzato al Palazzetto dello Sport, in collaborazione con il Comune di Forlì - Assessorato alle politiche giovanili. Alcuni sono stati infatti assistenti di gara, mentre altri si sono.

