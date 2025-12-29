Furia pro pal e marxista sul caso Hannoun | È repressione Ecco la sigla che attacca l' Italia

L’arresto di Mohammad Hannoun ha suscitato reazioni diverse, tra cui quella di Furia Pro Pal e marxisti, che lo definiscono una forma di repressione. La vicenda, che ha attirato l’attenzione internazionale, ha anche coinvolto il Medio Oriente. In questo contesto, si approfondiscono le implicazioni politiche e sociali di un caso che ha sollevato questioni sulla libertà e la giustizia in Italia.

La notizia dell'arresto di Mohammad Hannoun è rimbalzata in tutto il mondo e inevitabilmente è arrivata anche in Medio Oriente. I gruppi pro Palestina italiani, per ragioni attualmente non conosciute, hanno una grande eco mediatica da quelle parti, le manifestazioni sono attenzionate e vengono rilanciate con ampia frequenza sui social media più seguiti del Medioriente. Ma la ripresa dell'arresto di Hannoun dai media di quelle parti indica anche che l'operazione condotta dalla procura di Genova ha colpito nel segno: sarà il tribunale a stabilire eventuali responsabilità e profili di colpevolezza, domani il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia verrà ascoltato per l'interrogatorio di garanzia ma, intanto, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha rilasciato un comunicato relativo all'arresto, che è stato prontamente ripreso dai gruppi palestinesi, che in questi giorni sono particolarmente attivi per il supporto ad Hannoun, in particolare i Giovani Palestinesi d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furia pro pal e marxista sul caso Hannoun: "È repressione". Ecco la sigla che attacca l'Italia Leggi anche: Retata anti-Hamas in Italia, c’è anche l’Imam Hannoun difeso dalla sinistra e dai pro-Pal Leggi anche: Pro Pal multati per aver bloccato i binari in stazione: “È repressione”

