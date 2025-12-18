A trent’anni dalla morte Bergamo ricorda il maestro Gianandrea Gavazzeni

A trent’anni dalla scomparsa di Gianandrea Gavazzeni, Bergamo rende omaggio al celebre maestro, figura fondamentale del Novecento musicale. Nato nella città che ha visto nascere il suo talento, Gavazzeni ha lasciato un’eredità indelebile come direttore, compositore e divulgatore, contribuendo alla riscoperta del patrimonio donizettiano e rafforzando il ruolo di Bergamo sulla scena musicale mondiale. Un ricordo affettuoso di un protagonista che ha segnato la storia della musica italiana.

