A trent’anni dalla morte Bergamo ricorda il maestro Gianandrea Gavazzeni
A trent’anni dalla scomparsa di Gianandrea Gavazzeni, Bergamo rende omaggio al celebre maestro, figura fondamentale del Novecento musicale. Nato nella città che ha visto nascere il suo talento, Gavazzeni ha lasciato un’eredità indelebile come direttore, compositore e divulgatore, contribuendo alla riscoperta del patrimonio donizettiano e rafforzando il ruolo di Bergamo sulla scena musicale mondiale. Un ricordo affettuoso di un protagonista che ha segnato la storia della musica italiana.
Bergamo. Proprio nella città che gli ha dato i natali si vuole ricordare, a trent’anni dalla scomparsa, il maestro Gianandrea Gavazzeni (25 luglio 1909 – 5 febbraio 1996), direttore d’orchestra, compositore e scrittore, fra i più fulgidi protagonisti del Novecento musicale, a cui molto si deve nella riscoperta del patrimonio donizettiano e nella ridefinizione del ruolo di Bergamo nella mappa musicale internazionale. Per questo la Fondazione Teatro Donizetti con il festival Donizetti Opera, la Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani con la Biblioteca Musicale Victor de Sabata e Aldo Ceccato, e il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo intendono celebrare questa eredità, rendendo omaggio all’uomo e all’artista attraverso un ricco programma di eventi, dal 31 gennaio al 29 novembre 2026: “ A Gianandrea Gavazzeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
