Celebrato all' Ars il centenario di Andrea Camilleri Caronia | Ha dato voce alla nostra isola come pochi altri

All'Ars si è celebrato il centenario di Andrea Camilleri, figura fondamentale della letteratura siciliana. La giornata ha visto il riconoscimento del suo contributo nel dare voce alla Sicilia, sottolineando l'importanza della sua eredità culturale e letteraria per l'isola e oltre.

Celebrato oggi all'Assemblea regionale siciliana il centenario di Andrea Camilleri. "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Palazzo Reale una giornata dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, un autore che ha dato voce alla nostra isola come pochi altri e che.

