il ciclone beppe sugar con angiolini in campo ad arezzo si ribaltano le strategie

Beppe Sugar ha causato grande agitazione a Arezzo con l’annuncio di Beppe Angiolini, noto imprenditore locale e fondatore della storica boutique. La sua decisione di sostenere una nuova alleanza politica ha rotto le strategie tradizionali già in atto. La mossa ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei politici, che cercano di capire le ripercussioni di questa svolta. La situazione si intensifica con il passare dei giorni, mentre le alleanze si ridefiniscono.

Arezzo, 23 febbraio 2026 - L’annuncio dirompente di Beppe Angiolini, il re della moda aretina e fondatore della storica boutique Sugar, ha scosso dalle fondamenta il già fragile scacchiere politico in vista delle elezioni del 24 maggio per Palazzo Cavallo. Con una mossa a sorpresa, affidata a una lettera aperta che esordisce con un accorato e diretto «Cari aretini.», l’imprenditore ha svelato la sua intenzione di candidarsi a sindaco. Ha definito la sua una proposta civica e aperta a tutti, sottolineando come, al pari della moda, anche in politica contino i contenuti e le visioni piuttosto che i colori di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

