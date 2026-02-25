Benzema infortunato | gravità del problema e tempi di recupero dopo lo stop con l' Al Hilal

???? Karim Benzema will be out for minimum 10 to 15 days with adductor muscle injury.Al Hilal also confirm Al-Dawsari suffered an injury, out for 3-4 weeks; hamstring injury also for Al-Tambakti, out for the next game. pic.twitter.com5BesnhYSKq L’inizio di una stagione cruciale per l’Al Hilal è stato segnato da un infortunio che coinvolge direttamente il reparto offensivo: Karim Benzema ha riportato una lesione all’adduttore, con consequenti tempi di stop stimati attorno ai 10-15 giorni. La situazione, già delicata, si accompagna a problemi simili per altri elementi dello stesso organico, influendo sul piano delle prossime sfide ufficiali. La lesione descritta è di tipo muscolare e comporta una ferma temporanea necessaria per la ripresa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

