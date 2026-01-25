Abbandona rifiuti in strada ' sporcaccione' beccato dalla polizia locale | Ora si ricorderà la domenica

La polizia locale di Lucera ha nuovamente individuato un individuo intento ad abbandonare rifiuti in strada. Un’azione che, oltre a violare le norme di tutela ambientale, danneggia il decoro della città. L’intervento delle forze dell’ordine mira a promuovere comportamenti più responsabili e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare l’ambiente urbano. La lotta all’inciviltà continua con l’obiettivo di mantenere un territorio pulito e sicuro.

"Continua senza sosta la lotta agli incivili, a Lucera, dove l'ennesimo 'sporcaccione' che pensava di farla franca, si ricorderà la domenica grazie al lavoro della polizia locale". Lo annuncia il sindaco, Giuseppe Pitta, che mostra le foto dello scempio ambientale compiuto in via Aspromonte.

