Scoperto a scaricare rifiuti in strada denunciato un giovane

Un ragazzo di 25 anni, ad Angri, è stato denunciato dai carabinieri della forestale di Cava de' Tirreni per abbandono illecito di rifiuti.Il fattoIl ragazzo è stato beccato mentre scaricava rifiuti di vario genere per strada, in violazione delle normative ambientali. Per lui è scattata la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un uomo è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti, tra cui macerie, un divano e un box doccia, lungo la strada usando un’auto a noleggio.

