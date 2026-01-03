Basket serie C | scontro al vertice per la Fides La capolista Union Prato incrocia Serravalli & C
Riprende il campionato di serie C toscana di pallacanestro, con la Fides che affronta la capolista Union Prato in una sfida importante per la classifica. L'incontro si terrà oggi alle 18 e rappresenta una tappa significativa nella penultima giornata del girone di andata, offrendo un confronto tra due delle squadre più competitive del torneo.
Riprende il campionato di serie C toscana di pallacanestro dopo la pausa natalizia e il calendario propone alla Wetech’s Fides uno scontro al vertice, perché questo pomeriggio, con prima palla a due alle 18, i gialloverdi montevarchini ospiteranno nella penultima giornata del girone di andata la capolista Union Prato. Gli ospiti guidano la classifica con 22 punti, 4 in più dei valdarnesi e confermano le previsioni della vigilia del torneo che li davano tra i favoriti per il salto di categoria. Chiuso il 2025 con la sconfitta sul campo della Valdisieve, maturata anche per le numerose assenze, i ragazzi allenati da coach Omar Serravalli meditano il colpaccio e fanno leva anche sul sostegno massiccio dei loro tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
