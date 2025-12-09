Basket Serie B femminile Fides | ultime fatiche del 2025 Prima il Prato e poi il Livorno

La Basket Serie B femminile si avvia alle ultime sfide del 2025 con l'Oleificio Fiorentini impegnata in due partite cruciali. Dopo aver affrontato il Prato e il Livorno, il team si prepara a chiudere l’anno solare con due incontri che segnano il giro di boa della stagione regolare. Ecco il calendario e le sfide in programma.

Due partite per concludere l’anno solare, tre per arrivare al giro di boa della stagione regolare. Il calendario dell’ Oleificio Fiorentini è scandito dalle seguenti tappe: partita interna contro Prato domenica prossima (14 dicembre), trasferta in casa della Pielle Livorno il sabato successivo (il 20) e poi la sosta per le festività natalizie. Il primo match del 2026 corrisponde con l’ultimo del girone di andata e si gioca ancora al PalaOrlandi, il 14 gennaio, contro Umbertide. Si tratta di tre partite da non fallire per la squadra allenata da coach David Fattorini (nella foto): gli incontri interni sono con squadre che attualmente si trovano nei bassifondi della classifica, quindi sulla carta abbondantemente abbordabili per le senesi, mentre a Livorno sarà uno scontro diretto che misurerà il livello di competitività raggiunto dall’Oleificio Toscani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net