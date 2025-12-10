Basket serie B Interregionale Mens Sana Jokic infortunato Lunedì premio a capitan Pannini
La Mens Sana Basket si prepara per l'anticipo di Serie B Interregionale contro Don Bosco Crocetta, con grande entusiasmo dopo otto vittorie consecutive che le hanno assicurato il testa a testa in classifica. La squadra, ancora alle prese con l'infortunio di Jokic, si appresta a scendere in campo al PalaEstra, dove lunedì verrà premiato il capitano Pannini.
Nella Mens Sana che ha ripreso la preparazione in vista dell’anticipo di sabato contro Don Bosco Crocetta (alle 20,45 al PalaEstra) c’è grande euforia dopo le otto vittorie di fila che sono valse il primo posto in classifica per i ragazzi di coach Vecchi al pari del Costone ma con una gara in meno rispetto ai gialloverdi. Unica nota stonata dell’ultima gara, quella vinta a Lucca con un finale incredibile e davanti a più di 300 persone giunte da Siena, l’infortunio a Balsa Jokic (foto). Le condizioni del lungo montenegrino saranno valutate nelle prossime ore, ma sembra oggettivamente difficile pensare di vederlo in campo prima della fine dell’anno solare, ovvero negli 80 minuti che mancano alla pausa natalizia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
