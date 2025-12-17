La Nba punta ad espandersi | a fine gennaio trattativa per lo sbarco in Europa

La National Basketball Association punta all'espansione globale, con un focus particolare sull'ingresso in Europa. A fine gennaio si terranno trattative ufficiali per portare la lega oltre l'Atlantico, accompagnate dall'intenzione di aumentare le franchigie da 30 a 32. Questi progetti, illustrati dal commissioner Adam Silver, segnano una nuova fase di crescita per la lega americana.

Lo sbarco in Europa e l’ampliamento delle franchigie americane, da 30 a 32: sono gli ambiziosi progetti della Nba, raccontato dal suo commissioner, Adam Silver, a margine della finale di Nba Cup. Il commissioner ha ricordato che Las Vegas, sede delle finali poi vinte dai New York Knicks, è in lizza con Seattle nel progetto di espansione interno della Lega. «Non è un segreto che stiamo guardando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

