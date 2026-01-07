Basket la Virtus Bologna vive un’altra grande serata di Eurolega e batte lo Zalgiris

La Virtus Bologna torna a ottenere una vittoria importante in Eurolega, superando lo Zalgiris Kaunas dopo una serie di sei sconfitte consecutive. La squadra mostra segnali di crescita e determinazione, offrendo una prestazione solida e convincente. Questo risultato rappresenta un passo avanti nel cammino della Virtus nella competizione europea, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della perseveranza.

Dopo sei sconfitte consecutive la Virtus Bologna rompe finalmente la maledizione dello Zalgiris Kaunas. Una vittoria importantissima per la squadra di Ivanovic, che trionfa nello scontro diretto contro i lituani, che ora sono distanti solo una vittoria in classifica. Finisce 83-79 per la Virtus in un'altra serata senza lunghi e con un Carsen Edwards non ancora al 100% fisicamente. Tra due giorni trasferta ad Atene contro un Panathinaikos ferito per le sconfitte nel derby e stasera con l'Olimpia Milano. Servirà un'altra impresa, ma questa Virtus può davvero fare miracoli. Derrick Alston Jr è il grandissimo protagonista con 20 punti e 6 rimbalzi.

EuroLeague 20a giornata. La Virtus sfata il tabù. Vildoza e Alston Jr. guidano Bologna alla vittoria contro lo Zalgiris - 23)VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 12, Edwards 11, Pajola 8, Niang 11, Smailagic 4, Taylor n. basketinside.com

| Bella e cinica la Virtus Bologna: vince di misura contro lo Zalgiris Kaunas - E’ stata una vittoria di cinismo dopo un ultimo quarto di sofferenza da parte della Virtus Bologna che batte per 83 a 79 lo Zalgiris Kaunas per la ventesima giornata di Eurolega. pianetabasket.com

