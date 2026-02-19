Convocate Italia Femminile le scelte di Soncin per le qualificazioni al Mondiale | due nerazzurre in lista

Andrea Soncin ha annunciato la lista della nazionale femminile italiana per le qualificazioni al Mondiale 2027. La convocazione deriva dalla recente vittoria contro la Spagna, che ha permesso alle azzurre di avvicinarsi alla fase finale. Tra le giocatrici chiamate ci sono due calciatrici dell’Inter, che si preparano a rappresentare l’Italia in queste partite cruciali. La selezione include anche atlete provenienti da altri club di Serie A, pronte a sfidare le avversarie nei prossimi incontri. La prima partita si gioca tra pochi giorni.

Inter News 24 Convocate Italia Femminile, annunciate le scelte di Andrea Soncin per le partite di qualificazione al Mondiale 2027. Due nerazzurre in lista. Il CT della Nazionale femminile, Andrea Soncin, ha diramato le c onvocate per le prime due partite di qualificazione al Mondiale 2027. Le gare si disputeranno martedì 3 marzo alle 18:15 contro la Svezia allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria e sabato 7 marzo, sempre alle 18:15, contro un avversario da determinare al Romeo Menti di Vicenza. Tra le 27 convocate, spiccano le presenze di Benedetta Glionna ed Elisa Polli dell'Inter Women, uniche due rappresentanti nerazzurre nel gruppo.