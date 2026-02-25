Basell verso la riunione in Regione | Il sito si deve dotare di infrastruttura logistica

Assemblea dei lavoratori indetta dalla Filctem: "Dopo questa vendita deve essere chiara l'esigenza di una strategia di rilancio e che il 'pacchetto' clienti non deve essere ceduto con gli impianti" Nello specifico il produttore di poliolefine LyondellBasell è in attesa della conclusione della revisione strategica delle attività europee, che sta determinando la vendita dei poli industriali di Berre in Francia, Münchsmünster in Germania, Carrington nel Regno Unito e Tarragona in Spagna. Brindisi non rientra tra questi, visto che non è più un impianto integrato in un petrolchimico funzionante e il compratore lo ha escluso dall'acquisto. Per la Filctem, “dopo questa vendita deve essere chiara l'esigenza di una strategia di rilancio del sito di Brindisi e che il 'pacchetto' clienti di Basell non deve essere ceduto con gli impianti, tutte le produzioni, che erano già previste a Brindisi e che sono state spostate in Spagna, devono rientrare a vendita completata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

