Intervista a Pino Bicchielli | Il suolo è la nostra prima infrastruttura di sicurezza L’Italia deve imparare a rispettarlo

In occasione della Giornata mondiale del suolo, abbiamo scelto di intervistare l’onorevole Pino Bicchielli, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Una Commissione che sta attraversando l’Italia per ascoltare amministratori, tecnici, scienziati e magistrati, con l’obiettivo di proporre un nuovo modello di governance del rischio. Onorevole Bicchielli, perché nella Giornata mondiale del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Intervista a Pino Bicchielli: ”Il suolo è la nostra prima infrastruttura di sicurezza. L’Italia deve imparare a rispettarlo”

