Parroco ' smentisce' la chiusura della chiesa | Celebrazioni regolari per l' Immacolata
Dopo la ‘denuncia’ di alcuni cittadini di Frignano che segnalavano una presunta chiusura della Chiesa della Madonna dell’Arco nel giorno dell’Immacolata Concezione, arriva la replica ferma e dettagliata del parroco, don Vittorio Carpi.Il sacerdote ha chiarito che la chiesa è rimasta aperta per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
La protesta dei residenti: “Ci sentiamo abbandonati, nessuno controlla”. Il parroco scoraggiato - facebook.com Vai su Facebook
Chiesa chiusa nel giorno dell'Immacolata Concezione - E' quanto accaduto oggi (8 dicembre) a Frignano, secondo le segnalazioni di alcuni fedeli. Lo riporta casertanews.it