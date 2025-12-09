Parroco ' smentisce' la chiusura della chiesa | Celebrazioni regolari per l' Immacolata

Dopo la ‘denuncia’ di alcuni cittadini di Frignano che segnalavano una presunta chiusura della Chiesa della Madonna dell’Arco nel giorno dell’Immacolata Concezione, arriva la replica ferma e dettagliata del parroco, don Vittorio Carpi.Il sacerdote ha chiarito che la chiesa è rimasta aperta per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

parroco smentisce chiusura chiesaChiesa chiusa nel giorno dell'Immacolata Concezione - E' quanto accaduto oggi (8 dicembre) a Frignano, secondo le segnalazioni di alcuni fedeli. Lo riporta casertanews.it

