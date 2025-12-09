Monti Dauni condannati dalla geografia I sindaci in Senato | Non lasciateci morire

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato avvierà un tavolo tecnico itinerante dedicato alla lotta alla sopravvivenza delle aree interne. Ad annunciarlo è il senatore Filippo Melchiorre dei Fratelli d'Italia, che insieme al collega del PD, Francesco Boccia, ha presenziato la conferenza stampa dedicata al futuro dei piccoli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

