Oneri si rateizzano senza interessi Il Comune ha perso 340mila euro

Il Comune di Carmignano permette ai cittadini di rateizzare senza interessi il conguaglio degli oneri d’urbanizzazione. La novità riguarda il pagamento delle somme dovute, che ora si può suddividere in più rate senza dover pagare interessi aggiuntivi. In passato, questa scelta avrebbe evitato anche il rischio di perdere 340mila euro, come successo in passato, quando il Comune ha perso quella cifra. La misura mira a facilitare i pagamenti, eliminando l’adeguamento annuale Istat, e rendendo più accessibile il saldo degli oneri per chi deve rispettare le

Oneri d'urbanizzazione, a Carmignano è possibile rateizzare il conguaglio degli oneri conteggiati senza l'adeguamento percentuale annuale Istat. Lo ha deciso la giunta con una delibera che permetterà, a chi lo chiede entro il 31 marzo, il pagamento in più soluzioni: in 6 rate, per gli importi da 120 a 600 euro; in 12 se la cifra supera i 600 euro. "Abbiamo pensato – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – ad agevolare i cittadini che intendono bonariamente provvedere al conguaglio dovuto. Questo, prima di procedere alle ingiunzioni di pagamento perché abbiamo ritenuto necessario agevolare chi si è trovato a dover far fronte a somme elevate".

