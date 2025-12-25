Grazie alla collaborazione degli operatori portuali, il personale militare della guardia costiera ha coordinato con successo il recupero e la messa in sicurezza di un cane di piccola taglia, accidentalmente caduto in acqua e in grave pericolo di annegamento nella zona del porto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Corsa contro il tempo per salvare un cane caduto in mare

Leggi anche: I nostri impianti sportivi. Corsa contro il tempo per salvare il progetto Iolo

Leggi anche: Doc Colli Piacentini: si dimette tutto il cda. È corsa contro il tempo per salvare il Consorzio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Odessa: corsa contro il tempo per salvare gli uccelli intrappolati nell'olio dopo un bombardamento; Corsa contro il tempo per “salvare” Bitcoin e crypto negli USA. La spada elettorale preoccupa; Intervista di Natale al cronista dell’invisibile Lorenzo Zucchi. A cura di Elisa Rubini; Non più solo incubatrici: la nuova frontiera per salvare i neonati prematuri si chiama AquaWomb.

Corsa contro il tempo per “salvare” Bitcoin e crypto negli USA. La spada elettorale preoccupa - Forse è esagerata descriverla con questi toni, ma per molti analisti (che parlano poco e studiano tanto) in realtà potrebbe essere questa la fonte principale di ... criptovaluta.it