i nostri impianti sportivi corsa contro il tempo per salvare il progetto iolo

Il 2026 si avvicina e con esso una nuova amministrazione comunale a Prato, rendendo urgente l’intervento sugli impianti sportivi. Il progetto Iolo, fondamentale per lo sviluppo sportivo locale, si trova in una corsa contro il tempo per essere salvato entro il 2025. Questo periodo sarà decisivo per garantire strutture all’altezza delle esigenze di atleti e società sportive del territorio.

Il 2025 volge al termine. Ed il 2026, che a Prato porterà in ogni caso una nuova amministrazione comunale, dovrà giocoforza essere un anno cruciale anche per l'impiantistica sportiva, per assecondare la voglia di sport degli appassionati e degli agonisti del territorio e supportare la competitività delle società sportive. La priorità, inutile girarci attorno, continua a riguarda lo "Stadio dell'Acqua", per la cui realizzazione si concretizza sempre più una corsa contro il tempo per scongiurare il rischio (sempre più concreto) di perdere il contributo Pnrr. Anche, se le fasi propedeutiche alla costruzione della nuova piscina sono di fatto concluse, non è ancora partita la parte principale dell'operazione da 16 milioni di euro complessivi (6.

