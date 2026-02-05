Grottaglie Controlli della Polizia di Stato ai festeggiamenti di San Ciro denunciato titolare di un’azienda di fuochi pirotecnici

La Polizia di Stato di Taranto ha fatto controlli durante i festeggiamenti di San Ciro a Grottaglie. Durante le verifiche, hanno denunciato un 56enne campano, titolare di un’azienda di fuochi pirotecnici. L’uomo è accusato di aver fabbricato e venduto esplosivi senza autorizzazioni, violando anche le norme imposte dall’autorità. I controlli continueranno per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 56enne di origine campana ritenuto presunto responsabile dei reati fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti ed inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Taranto lo scorso 1° febbraio ha effettuato un controllo nel Comune di Grottaglie nell'area riservata allo spettacolo pirotecnico programmato per la serata in onore dei festeggiamenti del Santo Patrono. Gli artificieri nel corso dei primi controlli hanno identificato l'incaricato all'accensione dei fuochi pirotecnici – un 56enne di origini campane – e nel successivo controllo hanno accertato che uno dei due furgoni di sua proprietà parcheggiato in quell'area non era incluso nell'elenco dei veicoli autorizzati al trasporto di esplosivi indicati nelle previste licenze autorizzative.

