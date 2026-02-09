Chiuso storico night club di Rimini | musica e balli senza autorizzazioni blitz della polizia nei giorni del Sigep

La polizia di Rimini ha fatto irruzione in uno storico night club della città, scoprendo che era aperto e funzionante senza le autorizzazioni necessarie. I clienti ballavano e ascoltavano musica come se nulla fosse, ma ora le autorità stanno valutando le sanzioni e le eventuali chiusure. L’intervento è avvenuto nei giorni del Sigep, quando il locale era particolarmente frequentato.

Rimini, 9 febbraio 2026 – La Polizia di Stato è intervenuta all’interno di uno storico night club di Rimini, trovandolo aperto e in piena attività nonostante fosse privo di qualsiasi autorizzazione. Il controllo rientra nell’ambito delle verifiche disposte dal Questore sul rispetto delle regole da parte dei locali pubblici, con particolare attenzione alla movida urbana e al cosiddetto circuito del divertimento. Il blitz nei giorni affollati del Sigep. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, mentre in città era in corso il Sigep alla Fiera di Rimini. Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini hanno effettuato un controllo amministrativo all’interno del locale, noto per l’attività di intrattenimento notturno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso storico night club di Rimini: musica e balli senza autorizzazioni, blitz della polizia nei giorni del Sigep Approfondimenti su Rimini Night Club Locale senza autorizzazioni per musica e balli, scattano le sanzioni Un locale che ospitava spettacoli e musica senza le necessarie autorizzazioni è stato soggetto a sanzioni. Riciclaggio e sfruttamento della prostituzione nei night club: chiuso il New Gilda, tre arresti È stato chiuso il night club New Gilda, con tre arresti, nell'ambito di un'inchiesta su riciclaggio e sfruttamento della prostituzione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rimini Night Club Argomenti discussi: Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili, sequestrato night club in Centro a Roma; Roma, chiuso il noto night club Escopazzo del Centro: permessi e problemi di sicurezza; Movida, sequestrato il night club Escopazzo: uscite di sicurezza bloccate e locali non a norma; Il locale è venduto, la fine di un'epoca: dopo 33 anni chiude il Lio Bar - BresciaToday. Rimini, la Polizia irrompe in un night club e e lo chiude: Mancavano tutte le licenzeLa Polizia di Stato di Rimini è intervenuta nei giorni scorsi in uno storico night club di via Rimembranze, accertando che l’attività era esercitata in ... chiamamicitta.it Sovraffollamento, chiuso anche il famosissimo Club 21Chiuso il Club 21, storico locale notturno affacciato sul lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. Il night club è stato sottoposto a sequestro al termine di un controllo congiunto effettuato dalla ... ilfattovesuviano.it Lo storico negozio in piazza Carducci aveva chiuso i battenti due mesi fa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.