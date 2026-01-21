Ischia 20 betoniere per il solaio dell’ospedale da 1.000 metri quadrati

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, a Ischia sono arrivate 20 betoniere provenienti da Pozzuoli, con un carico di circa 190 metri cubi di calcestruzzo e 225 tonnellate di materiale. Questa operazione ha lo scopo di supportare la costruzione del solaio della nuova ala dell’ospedale Rizzoli, un intervento importante per migliorare i servizi sanitari sull’isola.

Tempo di lettura: 2 minuti L' ospedale Rizzoli di Ischia cambia passo. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, 20 betoniere partite da Pozzuoli hanno raggiunto l'Isola Verde trasportando 190 metri cubi di calcestruzzo e 225 tonnellate di materiale, necessari alla realizzazione del solaio della nuova ala ospedaliera di circa 1.000 metri quadrati. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori arrivi, mentre uno sbarco ancora più consistente è programmato nelle prossime settimane. La ripresa del cantiere segue un periodo di stallo dovuto – riferisce in una nota dell'Asl Napoli 2 Nord – all'indisponibilità della ditta di calcestruzzi operante sull'isola e alle difficoltà nei collegamenti marittimi.

