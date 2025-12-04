Questo classico dell’horror è il padre del film sui serial killer | lo trovi gratis su YouTube
Un capolavoro che ha cambiato per sempre il cinema del crimine torna accessibile a tutti, ma non immagineresti quanto sia ancora attuale. Ci sono film che il tempo non riesce a scalfire, opere così moderne nella forma e nei temi da apparire ancora oggi sorprendentemente lucide. Tra questi, c’è un titolo che quasi un secolo fa ha definito le regole del thriller psicologico e del cinema sui serial killer. Un’opera inquietante e innovativa, che oggi puoi rivedere gratuitamente su YouTube e che merita di essere riscoperta per la sua forza narrativa e per lo sguardo tagliente sulla società dell’epoca. 🔗 Leggi su Screenworld.it
