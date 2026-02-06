Il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha fatto una visita a sorpresa all’Accademia di Brera a Milano. Vance si trovava in città per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ha deciso di fare un salto nell’istituto d’arte, che era temporaneamente chiuso al pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale, solo l’immagine di un politico straniero che si aggira tra le opere e i corridoi dell’accademia, senza annunci o discorsi pubblici. La visita ha attirato l’atten

Accademia di Brera chiusa per la visita inaspettata del vice presidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, che si trova a Milano per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione presidenziale ha raggiunto la Pinacoteca dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni in Prefettura a Milano. La zona è stata transennata e la Pinacoteca chiusa con le persone fatte allontanare dalle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Vance a Milano visita a sorpresa l’Accademia di Brera

Un corteo di veicoli della polizia, mezzi blindati e un'ambulanza ha seguito ieri la visita privata di mezz’ora di J.

A Milano si è tenuta la prima sfilata olimpica, un evento che ha unito sport e moda in modo insolito.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, giallo sull’assenza di Macron: non vuole sedersi vicino a Vance?Emmanuel Macron non sarà presente alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che si terrà questa sera presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Second ... strettoweb.com

Milano Cortina 2026, Vance lascia la Prefettura di Milano dopo l'incontro con MeloniLa premier Meloni ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in Italia per l'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l'incontro JD Vance ha lasciato l'ed ... ilgiornale.it

La Stampa. . Il vicepresidente Usa J.D. Vance è arrivato in Italia per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, e ha incontrato Giorgia Meloni per un bilaterale che è la prima occasione di confronto dopo Davos. Dopo le tensioni sul non ingresso d facebook

Zaia stringe la mano a J.D. Vance. Lui sorride e commenta: “This is a strong guy” #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com