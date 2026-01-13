LIVE Paolini-Rybakina 4-6 2-6 Australian Open Opening Week in DIRETTA | netta sconfitta per l’azzurra

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Rybakina agli Australian Open. La partita si è conclusa con una vittoria netta della tennista kazaka, che ha prevalso con i punteggi di 4-6, 2-6. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. La sfida ha visto un cambio di ritmo nel secondo set, dopo un avvio equilibrato.

8:32 Match totalmente girato dal 4-1 Paolini nel primo set. La kazaka ha preso man mano confidenza in special modo con il dritto, termometro del suo stato di forma. Sarà una delle favorite degli imminenti Australian Open. ELENA RYBAKINA b. JASMINE PAOLINI 6-4 6-2. Servizio e dritto, si chiude qui il match di esibizione che ha aperto l'Australian Open Opening Week. Sconfitta netta per l'azzurra, che ha altri 5 giorni per prepararsi al meglio al primo Slam stagionale. 40-30 Match point Rybakina. Dritto in contropiede vincente della moscovita. 30-30 Ed altro doppio fallo della kazaka.

