Azzurra pallanuoto Vittorie di carattere

Azzurra pallanuoto ha iniziato il campionato di Serie C con due vittorie su due partite. Nonostante i problemi alla piscina di via Roma, che ha causato il rinvio di una gara, la squadra si posiziona al secondo posto, anche con una partita in meno rispetto ai rivali. I giocatori mostrano carattere e determinazione, non lasciando che le difficoltà tecniche influenzino il cammino.

Due vittorie in altrettante partite, secondo posto nonostante una gara in meno dei rivali. E' così che l'Azzurra ha iniziato il campionato di Serie C di pallanuoto, nonostante il "nodo impianto" legato all'indisponibilità della piscina di via Roma (con i lavori attualmente in corso su piano e bordo vasca che hanno già portato al rinvio a data da destinarsi la partita del mese scorso contro il Team Marche, ndr). L'impianto non è ancora disponibile, ma se non altro non dovrebbero essere rinviate altre partite in quanto (a seguito dell'intervento della Fin) gli uomini di coach Daniele Santini giocheranno momentaneamente altrove (a Firenze, in primis).

