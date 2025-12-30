Centri riaperti e donazioni in crescita Ma la battaglia dell’Avis non si ferma

L’anno passato ha visto la riapertura dei centri di raccolta e un aumento delle donazioni, segnando una fase di ripresa per la medicina trasfusionale. Medici e volontari hanno lavorato per mantenere attivi i servizi sul territorio, garantendo continuità e sicurezza. Nonostante i progressi, l’Avis prosegue nella sua missione, rafforzando l’impegno per sensibilizzare e mantenere alta la disponibilità di sangue.

Un anno generoso, l’anno in cui il sistema della medicina trasfusionale è tornato a regime e ci sono stati i medici che hanno tenuto aperti i centri di raccolta sparsi sul territorio. È finalmente un bilancio positivo quello dell’ Avis provinciale, guidata dalla presidente Elena Simoni al secondo mandato: "L’anno scorso sottolineavamo il calo delle donazioni per chiusure e mancanza di medici, ne mancavano tre lo scorso anno. Nel corso dell’anno la situazione si è ripristinata, nel 2024 è andata in pensione la primaria, la dottoressa Siracusa, che ha continuato per alcuni mesi a fare la raccolta nei nostri centri periferici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri riaperti e donazioni in crescita. Ma la battaglia dell’Avis non si ferma Leggi anche: Donazioni, i dati di Avis Toscana: “Sul plasma crescita di quasi il 2% in nove mesi” Leggi anche: Crescita debole del Pil in Fvg, ma si ferma il calo dell'industria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Centri riaperti e donazioni in crescita. Ma la battaglia dell’Avis non si ferma. Toscana in crescita per donazioni e trapianti. I dati 2015 - Il ministro della Salute ha presentato a Roma, assieme al responsabile del Centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa, il report dell'attività di donazioni e trapianti in Italia nel 2015: 3. quotidianosanita.it Donazioni e trapianti. Stabili i dati del 2013. Diminuiscono i decessi in lista d’attesa. E per l’anno in corso trend in crescita del 5%. Intervista al direttore del Cnt ... - Per il direttore del Centro nazionale trapianti i dati dell’anno appena concluso confermano che il “sistema tiene positivamente”. quotidianosanita.it TELE ONE. . : Sono stati riaperti ufficialmente i campi polivalenti di Khamma. Oggetto di molteplici atti vandalici nel corso del tempo sono stati restituiti alla comunità dopo un articola - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.