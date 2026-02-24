Aversa raid vandalico al plesso Platani | sospese attività didattiche classi trasferite

Un raid vandalico nel plesso “Platani” ha provocato danni alle strutture e interrotto le lezioni. Le scritte sui muri e gli oggetti rovesciati sono stati il risultato di atti di vandalismo tra il 21 e il 22 febbraio. Le autorità scolastiche hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività per permettere i lavori di riparazione e mettere in sicurezza gli studenti. Le classi sono state spostate in altre sedi.

Dopo il raid vandalico avvenuto tra il 21 e il 22 febbraio, il plesso Platani, situato in via Filippo Saporito ad Aversa, vedrà la sospensione temporanea delle attività didattiche. È questa la decisione adottata dalla dirigenza scolastica durante il consiglio d’istituto svoltosi nel pomeriggio, a seguito dei danni provocati all’interno dell’edificio, dove ignoti hanno svuotato estintori e mandato in frantumi un vetro. Nelle scorse ore sul sito dell’istituto era comparsa una circolare che disponeva la riorganizzazione delle attività, poi rimossa. Poco fa, però, la comunicazione è stata nuovamente pubblicata in forma ufficiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

