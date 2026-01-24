Autostrada A1 | tratto Chiusi Chianciano Terme-Fabro chiuso per una notte

La tratta Chiusi Chianciano Terme-Fabro dell'autostrada A1 sarà chiusa per una notte, per consentire lavori preparatori all'installazione di un nuovo impianto di monitoraggio idraulico. La chiusura, comunicata da Firenze Post, interessa un tratto strategico e temporaneo, finalizzato a migliorare la gestione delle infrastrutture. Si consiglia ai viaggiatori di pianificare le proprie tratte alternativamente durante l'intervento.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l'area di servizio "Fabro ovest" e l'area di parcheggio "Astrone ovest", situate nel suddetto tratto. Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all'interno dell'area di servizio "Fabro ovest", dalle 18:00 di martedì 27 e fino alla riapertura della stessa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, Ponticelli e Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.

