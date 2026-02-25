Automobilismo Succi nella top ten assoluta in Istria al Rally Day 2 Castelli

Succi raggiunge la top ten assoluta al Rally Day 2 Castelli in Istria, una gara su sterrato che si è disputata vicino a Rovigno. La corsa, che comprendeva anche due passaggi in un crossodromo, ha attirato 110 partecipanti, tra cui una sessantina di italiani e cinque forlivesi. La sua performance ha sorpreso gli appassionati, dimostrando una notevole tenacia su un percorso impegnativo. La competizione si è svolta lungo le affascinanti coste dello stesso fiordo Limski Kanal.

In Istria nei pressi di Rovigno, con base sulle sponde dello scenografico fiordo Limski Kanal, si è disputato l'8° Rally Day 2 Castelli, una sorta di ronde su sterrato comprendente anche due passaggi all'interno di un vicino crossodromo; 110 gli iscritti e fra questi una sessantina di italiani, compresi cinque forlivesi. Vittoria assoluta per il veneto Filippo Epis su Skoda Fabia Rally2 Evo, luci e ombre per i nostri: migliore di tutti Andrea Succi, navigato da Fabio Graffieti su Mitsubishi Lancer Evo IX-Racing Team Le Fonti, assistita tecnicamente da Step 21Motorsport: per lui decimo posto assoluto e quarto di classe.