Automobilismo- Rally Parte il Ciocchetto
Tornano le vetture storiche al "Ciocchetto", giunto alla trentaquattresima edizione, che correranno mescolate a quelle moderne (ma la classifica sarà distinta), nella gara del "rally natalizio", in scena da domani a domenica 21 dicembre. "La speranza – commenta Valerio Barsella, general manager di Organization Sport Events (Ose) – è che questo invito venga recepito da chi corre con vetture storiche come un onore per essere al via del "Ciocchetto". Per tutti sarà emozionante vedere sulle prove speciali del rally quelle splendide auto che, anche al "Ciocco", hanno scritto pagine di storia indimenticabili".
Automobilismo- Rally. Parte il "Ciocchetto" - Ma la classifica sarà separata, anche se faranno le prove insieme alle moderne. msn.com
