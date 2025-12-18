© Sport.quotidiano.net - Automobilismo- Rally. Parte il "Ciocchetto"

Tornano le vetture storiche al "Ciocchetto", giunto alla trentaquattresima edizione, che correranno mescolate a quelle moderne (ma la classifica sarà distinta), nella gara del "rally natalizio", in scena da domani a domenica 21 dicembre. "La speranza – commenta Valerio Barsella, general manager di Organization Sport Events (Ose) – è che questo invito venga recepito da chi corre con vetture storiche come un onore per essere al via del “Ciocchetto”. Per tutti sarà emozionante vedere sulle prove speciali del rally quelle splendide auto che, anche al “Ciocco”, hanno scritto pagine di storia indimenticabili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Automobilismo - Rally. Torna il "Ciocchetto». Confermato il format

Leggi anche: Automobilismo - Rally: la classifica finale. International Cup: Michelini quarto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tosi chiude la stagione al Rally Ciocchetto Event; GRANDE CHIUSURA DI STAGIONE CON IL 34° RALLY IL CIOCCHETTO • - Rally, Cronoscalate,; BB Competition cala il pokerissimo al Rally Il Ciocchetto; PAVEL GROUP DARÁ IL BUON NATALE AL “CIOCCHETTO” • - Rally, Cronoscalate, Pista,.

Automobilismo- Rally. Parte il "Ciocchetto" - Ma la classifica sarà separata, anche se faranno le prove insieme alle moderne. msn.com