Quadruvium Rally Show | Succi-Chiusole brillano sugli sterrati istriani

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suggestivo territorio istriano di Karojba, tra colline, sterrati e paesaggi senza tempo, il motorsport ha trovato ancora una volta la sua dimensione ideale. Durante il Quadruvium Rally Show, Succi e Chiusole si sono distinti per le loro prestazioni, offrendo uno spettacolo di abilità e determinazione. La manifestazione ha confermato l'importanza di questa disciplina nel panorama regionale, attirando appassionati e apprezzando il valore della tradizione sportiva locale.

Nel suggestivo territorio istriano di Karojba, tra colline, sterrati e paesaggi senza tempo, il motorsport ha trovato ancora una volta la sua dimensione ideale. Qui si è disputata la quarta edizione del Quadruvium Rally Show, evento interamente su sterrato che ha richiamato equipaggi e team da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

