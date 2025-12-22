Quadruvium Rally Show | Succi-Chiusole brillano sugli sterrati istriani

Nel suggestivo territorio istriano di Karojba, tra colline, sterrati e paesaggi senza tempo, il motorsport ha trovato ancora una volta la sua dimensione ideale. Durante il Quadruvium Rally Show, Succi e Chiusole si sono distinti per le loro prestazioni, offrendo uno spettacolo di abilità e determinazione. La manifestazione ha confermato l'importanza di questa disciplina nel panorama regionale, attirando appassionati e apprezzando il valore della tradizione sportiva locale.

Nel suggestivo territorio istriano di Karojba, tra colline, sterrati e paesaggi senza tempo, il motorsport ha trovato ancora una volta la sua dimensione ideale. Qui si è disputata la quarta edizione del Quadruvium Rally Show, evento interamente su sterrato che ha richiamato equipaggi e team da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Quadruvium Rally Show: Succi-Chiusole brillano sugli sterrati istriani Leggi anche: Rally Show Santa Domenica, ottima prestazione sotto la neve per Andrea Succi e la navigatrice Claudia Chiusole Leggi anche: Inaugurata a Roma la mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Quadruvium, Rigo Jr al primo scratch in carriera - È un periodo d'oro per l'Italia da rally che continua a sfornare giovani talentuosi, in grado di riportare in alto il tricolore, e tra questi il suo contributo lo ha iniziato a dare anche Jacopo Rigo, ... trentotoday.it

Matteo Bernini vince in Croazia il Rally Show Quadruvium - Matteo Bernini, il giovane pilota 15enne di Tortona, sta lasciando un'impronta significativa nel mondo del rally italiano. primocanale.it

Rally: Rigo Jr. torna al Quadruvium - Il giovane figlio d'arte sarà di nuovo al volante di una trazione integrale, al debutto sulla Fiesta N5, in occasione della classica croata di fine stagione. comunicati-stampa.net

Diciannove anni, tanta determinazione e un talento che si fa notare. Jacopo Rigo firma il suo primo scratch assoluto al Rally Show Quadruvium, mettendo tutti in fila sulla speciale inaugurale al volante della Ford Fiesta N5 PB Power Brothers N5 Project, alla - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.