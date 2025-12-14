L’Ue fa un passo indietro sulle auto elettriche | il futuro è a benzina?

L'Unione Europea prende una direzione inaspettata sulla regolamentazione delle auto: Manfred Weber, leader del Ppe, ha annunciato una revisione delle norme sulle emissioni, eliminando il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Questa decisione potrebbe segnare un cambiamento nel futuro delle politiche ambientali e delle strategie di mobilità nell'UE.

Manfred Weber, il leader del Ppe, ha annunciato che la Commissione europea riformerà le regole per le emissioni delle nuove auto, eliminando il requisito che portava all'impossibilità di vendere auto con motori benzina e diesel dal 2035. Questo ha dato uno spiraglio a gruppi come Stellantis e Volkswagen, per continuare a insistere sui motori a combustione. Questa soluzione che sembra dare spazio a tecnologie come l 'ibrido, che però in realtà, secondo i dati recenti, non saranno in grado di garantire una riduzione sufficiente delle emissioni. Il futuro, nonostante questa concessione, sembra essere ancora elettrico.