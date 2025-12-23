Da Ballando a Sanremo il passo è breve | tre stelle a passo di danza verso il palco dell’Ariston Le indiscrezioni

Dopo il successo di Ballando con le Stelle, si susseguono ipotesi sul coinvolgimento di Carlo Conti nel cast di Sanremo 2026. Le indiscrezioni indicano che il conduttore potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, questa volta come co-conduttore, seguendo un percorso che unisce le due trasmissioni. Restano da confermare dettagli e ufficialità, mentre il pubblico attende con interesse eventuali annunci ufficiali.

Ormai le voci si rincorrono e pare ci sia del vero. Carlo Conti pescherà dal podio di Ballando con le Stelle per costruire il cast di coconduzione di Sanremo 2026?.

