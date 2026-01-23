Monte San Giusto si dimette il medico appena assunto | 1.600 pazienti restano senza dottore Ecco cosa vuole ora fare l' Ast

A Monte San Giusto, il medico appena assunto si è dimesso, lasciando circa 1.600 pazienti senza medico di famiglia. L'Azienda Sanitaria Territoriale sta ora valutando le prossime misure per garantire assistenza sanitaria a tutta la popolazione. La situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario locale e la necessità di interventi tempestivi e mirati.

MONTE SAN GIUSTO Venni, vidi, me ne andai. Il trittico sembrava potesse essere quello celebre con il "vici" finale ma a Monte San Giusto è andata diversamente dalle previsioni degli interessati. Il contesto è quello dell'assistenza primaria nella cittadina calzaturiera maceratese: si era aperta sul finire dell'anno scorso una voragine per il pensionamento di un medico storico e l'azienda sanitaria territoriale, pur nell'immensità di problemi legati alla carenza di centinaia di unità nell'organico dei medici di base nelle Marche, era riuscita ad assicurare una continuità di assistenza ai circa 1600 mutuati.

