Dal 7 gennaio Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità di Cerea
Dal 7 gennaio, presso la Casa di Comunità di Cerea in Via Oberdan 10, sarà attivo il nuovo Servizio Medico Distrettuale. Questa iniziativa mira a offrire assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini, garantendo un punto di riferimento per le esigenze mediche del territorio. L'apertura del servizio rappresenta un passo importante per migliorare l'accesso alle cure e la qualità dei servizi sanitari locali.
A partire da mercoledì 7 gennaio sarà operativo il nuovo Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità di Cerea, in Via Oberdan 10. L’Ulss 9 Scaligera ha attivato questo presidio per garantire continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale dopo il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Pazienti senza medico di base a Bevilacqua: l'Ulss 9 annuncia l'attivazione del Servizio medico distrettuale
Leggi anche: Bagnacavallo, il servizio di medicina dello sport si trasferisce nella Casa della Comunità
Cerea, dal 7 gennaio Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità dopo il pensionamento del dottor Barini; CEREA, ATTIVO DAL 7 GENNAIO 2026 IL SERVIZIO MEDICO DISTRETTUALE ALLA CASA DI COMUNITÀ; SERVIZIO MEDICO DISTRETTUALE PRESSO LA CASA DI COMUNITA’ DI CEREA (VR) ATTIVO DAL 7 GENNAIO; Dal 7 gennaio arriva l’ambulatorio medico temporaneo.
Arriva il medico a Marliana. Sollievo dopo le proteste . Resta il problema della sede - Il dottor Matteo Zagati entrerà in servizio da mercoledì 7 gennaio e ruoterà nei vari ambulatori. msn.com
Biancavilla: martedì 6 gennaio 2026 il servizio di raccolta sarà effettuato regolarmente, bisogno esporre plastica e metalli In queste ore sui social si sta facendo confusione in merito al servizio di raccolta dei rifiuti a Biancavilla per la giornata di martedì 6 genna - facebook.com facebook
Dal 1 gennaio 2026 il servizio Spid di identità digitale fornito da Poste Italiane è diventato a pagamento. È quanto indicato sul sito Internet di Poste x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.