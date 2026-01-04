Dal 7 gennaio Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità di Cerea

Dal 7 gennaio, presso la Casa di Comunità di Cerea in Via Oberdan 10, sarà attivo il nuovo Servizio Medico Distrettuale. Questa iniziativa mira a offrire assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini, garantendo un punto di riferimento per le esigenze mediche del territorio. L'apertura del servizio rappresenta un passo importante per migliorare l'accesso alle cure e la qualità dei servizi sanitari locali.

A partire da mercoledì 7 gennaio sarà operativo il nuovo Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità di Cerea, in Via Oberdan 10. L’Ulss 9 Scaligera ha attivato questo presidio per garantire continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale dopo il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

