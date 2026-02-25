ATP Santiago 2026 | avanti Tabilo per Berrettini e Passaro le cose vanno storte

Tabilo ha superato il turno all’ATP Santiago 2026, mentre Berrettini e Passaro sono stati eliminati a causa di prestazioni deludenti. La giornata si è complicata per gli italiani, che speravano di avanzare, ma hanno incontrato avversari più preparati. Berrettini ha perso in modo inaspettato contro un avversario di livello inferiore, e Passaro non è riuscito a reagire dopo il primo set. La competizione prosegue con altri protagonisti in gara.

Giornata non proprio felicissima per gli italiani all'ATP 250 di Santiago. Poteva esserci il derby tra Matteo Berrettini e Francesco Passaro, e invece sono entrambi fuori. L'uno non incide mai contro l'americano Emilio Nava, l'altro si deve ritirare a metà secondo set contro il paraguaiano Daniel Vallejo. Si conosce invece l'avversario di Luciano Darderi, che sarà il molto roccioso argentino Mariano Navone, anche lui usufruttario del ritiro di qualcuno, nello specifico il ceco Vit Kopriva. Giornata che, comunque, regala alcuni match particolarmente lottati. Tra questi quello con cui, a proposito di Argentina, Thiago Agustin Tirante supera in rimonta il peruviano Ignacio Buse, proveniente da un ottimo percorso a Rio: da una parte Tirante recupera un set e un break di svantaggio, dall'altra si vede svanire cinque match point, poi però colpisce al sesto.