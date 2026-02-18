atp rio 2026 buon esordio di berrettini e passaro fuori darderi avanti fonseca e cerundolo

Matteo Berrettini e Francesco Passaro hanno iniziato con successo l’ATP di Rio 2026, dopo aver battuto avversari più giovani e meno esperti. La causa è il loro livello di gioco più consolidato in questa fase del torneo, che li ha aiutati a superare il primo turno. Nel frattempo, Darderi è stato eliminato, mentre Fonseca e Cerundolo hanno conquistato la qualificazione ai prossimi turni, portando avanti le speranze italiane sulla terra brasiliana.

Si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana restano due dei tre italiani presenti nel tabellone principale. Buon esordio per Matteo Berrettini, che ha superato in due set combattuti il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Il romano affronterà ora il serbo Dusan Lajovic, che ieri ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier, testa di serie numero sette. Entrato in tabellone come lucky loser, Francesco Passaro sfrutta l’occasione e riesce a superare il qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

